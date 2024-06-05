05 июня, 17:12Общество
Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице в четверг, 6 июня, в связи с грозой. Об этом Гидрометцентр РФ сообщил на сайте.
По прогнозу синоптиков, гроза ожидается утром, а также в период с 13:00 до 21:00. Предупреждение действует и на территории Подмосковья. Кроме того, в столичном регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности – четвертый класс из пяти возможных.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 8 и 9 июня в Москве будет около 26 градусов тепла с переменной облачностью и почти без осадков. По ее словам, период грозовой дождевой деятельности закончится 7 июня. Ночи станут теплыми, а минимальная температура составит от 13 до 15 градусов.
Метеоролог предупредила, что грозы и дожди вернутся в начале следующей недели.
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