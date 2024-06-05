Локальные задержки наземного транспорта возможны на востоке Москвы из-за непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Локальные задержки наземного транспорта возможны на востоке Москвы из-за сильных осадков. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

В ведомстве уточнили, что из-за непогоды некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей транспорта.

Кроме того, подтопление проезжей части произошло в районе 25-го километра на Северо-Восточной хорде, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции.

В связи с этим движение транспорта по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов было перекрыто. На основном проезде невозможно проехать по четырем полосам, а движение организовано по одной полосе в каждом направлении.

Сотрудники ведомства регулируют поток транспорта и помогают водителям. Представители ведомства посоветовали автомобилистам выбирать пути объезда.

В свою очередь, ЦОДД рекомендовал водителям сохранять аккуратность за рулем. Автомобилистам посоветовали избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также водителей попросили не оставлять свои машины неподалеку от деревьев и шатких конструкций.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали в Москве 5 июня ливневый дождь, который будет сопровождаться грозой, а также град в отдельных районах города. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства столицы попросили москвичей быть аккуратнее на улице и не прятаться под деревьями. Кроме того, жителям Москвы рекомендовали не парковать автомобили рядом с шаткими конструкциями.