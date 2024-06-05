Ливень и гроза ожидаются в Москве 5 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 5 июня после 14:00 ожидается ливневый дождь, гроза и в отдельных районах города град. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

При этом синоптики предупредили, что при грозе порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. В связи с этим москвичей попросили быть аккуратнее на улице и не прятаться под деревьями, а также не парковать рядом с шаткими конструкциями машины.

Между тем пресс-служба ГУ МЧС России по Москве порекомендовала водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями снижать скорость на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, автомобилистов попросили избегать внезапных маневров. В случае необходимости в ведомстве посоветовали звонить по телефону 101 или единому телефону доверия 8 (495) 637-31-01.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в Москве 6 и 7 июня ожидаются дожди с грозами и градом. Кроме того, он уточнил, что во второй половине недели столбик термометра будет постепенно снижаться из-за циклона, который заденет Москву. Например, 6 июня в столичном регионе прогнозируется до 27 градусов тепла, а 7 числа – до 25 градусов.

