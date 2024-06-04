Синоптик Шувалов: грозы ожидаются в Москве 6 и 7 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Грозы и ливневые дожди ожидаются в Москве и Подмосковье 6 и 7 июня. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он отметил, что пик непогоды пройден – сильные грозы были в столичном регионе 3 июня. По его словам, местами выпало до половины месячной нормы, местами – пара капель. Очень неравномерное было распределение осадков, подчеркнул Шувалов.

Согласно его прогнозу, 5 июня дождей не будет. День станет довольно теплым, в Москве и области ожидается температура от 26 по 28 градусов. В субботу, 8 июня, тоже без осадков, добавил он.

Ранее на столицу обрушился сильный ливень. При этом в комплексе городского хозяйства Москвы уточняли, что в город вместе с дождем может прийти гроза и град, а порывы ветра – достигнуть 15–17 метров в секунду.

В связи с непогодой в столичном управлении МЧС водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и не укрываться под деревьями.

