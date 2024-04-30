Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил о возвращении школьников из Большой арктической экспедиции. О путешествии ребят мэр рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Он уточнил, что в двухнедельной экспедиции приняли участие 14 человек.

"Отряд школьников прошел на лыжах больше 100 километров вдоль северного побережья полуострова Таймыр. Ребята отметили, что главной трудностью за восемь дней перехода был не мороз до минус 30 градусов, а ветер, который мешал ставить палатку", – отмечается в его публикации.

Собянин также рассказал, что юные путешественники смогли увидеть избу Папанина, памятники первооткрывателям Севера и гурий Эдуарда Толля.

Cтуденты, которые тоже вошли в состав группы, трудились над создание арктической станции на мысе Челюскин, добавил мэр. По его словам, она позволит реализовывать проекты, направленные против распространения промышленных отходов.



Ранее говорилось, что ребята отправились в экспедицию в сопровождении первопроходца и альпиниста Матвея Шпаро.

Собянин подчеркивал, что желающие принять участие проходили тщательный отбор – их испытывали в близких к арктическим условиях. Всех познакомили с правилами безопасности и экипировки, добавил он.

Такие экспедиции организуют с 2009 года. Мэр заметил, что интерес к этому путешествию растет с каждым годом.

