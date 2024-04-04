Новый сезон турпроекта для детей стартовал в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве начался новый сезон образовательно-туристского проекта "По пути великих открытий". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, к проекту могут присоединиться ученики в возрасте от 10 до 18 лет, а также педагоги столичных школ и колледжей.

Командам предложат на выбор три направления:



трек "Путь исследователя" направлен на изучение истории, культуры и природы России;

трек "Путь волонтера" подойдет тем, кто хочет посвятить экспедицию защите экологии или социально значимым проектам;

трек "Путь первооткрывателя" рассчитан на учеников, которые планируют разработать новый туристический маршрут, связанный с биографией одного из великих путешественников прошлого.

"Не сомневаюсь, что ребята вернутся из экспедиций с новыми впечатлениями, а главное, с материалами, которые послужат развитию познавательного туризма", – сказала директор Московского центра воспитательных практик Мария Андрианова.

По ее словам, участники ознакомятся с природой и культурным наследием России, усовершенствуют социальные навыки и приобщатся к здоровому образу жизни.

Уточняется, что командам необходимо до 15 апреля скачать форму заявки с сайта центра воспитательных практик, заполнить ее и отправить на электронную почту куратора проекта travelschool@edu.mos.ru.

Ранее в Москве стартовала регистрация участников проекта "Путь Героя". Ребята изучат биографии людей, которые внесли вклад в историю России, а также детали их подвигов и переломных событий.