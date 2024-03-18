Всемирный фестиваль молодежи может стать регулярным в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Всемирный фестиваль молодежи планируют проводить в РФ на регулярной основе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Росмолодежи Ксению Разуваеву.

"Мы сейчас готовим предложения по продолжению деятельности дирекции, чтобы этот фестиваль, в какой-то определенной структуре, возможно, она немного видоизменится, возможно, расширится количество площадок в нашей стране, <...> готовим предложения, чтобы сделать такие форматы регулярными", – отметила она.

Более 800 событий организовали в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи с 1 по 7 марта. Столичные школьники в возрасте от 14 до 17 лет смогли представить там свои проекты.

Организаторы фестиваля вместе с "Движением первых" создали образовательную программу "Начнем будущее вместе", цель которой – поддержка талантливых молодых людей и воспитание профессиональных и ответственных лидеров.



В Москву приехали иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи