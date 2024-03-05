Собянин: за четыре года реализовали 2,5 тыс инициатив проекта "Молодежь Москвы"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За четыре года было реализовано 2,5 тысячи инициатив проекта "Молодежь Москвы". Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что при помощи проекта ребята растут профессионально и творчески, воплощают в жизнь свои смелые идеи. Для молодых людей создали целую экосистему, в которой любой может найти направление по душе – от медиа и волонтерства до уличного искусства и IT-образования.

По данным мэра, регулярно проводятся разнообразные конкурсы. Кроме того, работает портал "Молодежь Москвы", где представлена информация о столичных программах, проектах, афиша городских событий.

Также градоначальник упомянул мультиформатную площадку "Молодежь Москвы" с залом для танцев, тренировок, мероприятий, коворкингом, медиастудией, контент-фермой. Помимо этого, функционирует проект "ВРаботе", который помогает найти временную и постоянную работу или стажировку.

Мэр подчеркнул, что всего за эти годы было организовано свыше 3,5 тысячи мероприятий, в которых поучаствовали больше 2 миллионов молодых людей. Благодаря проекту в 2024 году в Москве откроют школу мобильного кино, пройдут иммерсивные представления на исторические темы, мероприятия по экологическому воспитанию, познавательные прогулки по Москве в интерактивных форматах, а также будет запущена программа профориентации для школьников ТиНАО.

Собянин напомнил, что в декабре город получил звание "Молодежная столица России – 2024". В этом году будет еще больше активностей и событий, в том числе международного уровня.

"Город станет местом притяжения молодежи со всей страны", – заключил мэр.

Владимир Путин поручил в текущем году запустить в стране новый национальный проект "Молодежь России". С инициативой он выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По мнению главы государства, завтрашний день России определяется стремлением молодого поколения, в частности его успехами, достижениями и ориентирами.

Позднее Путин официально дал старт Всемирному фестивалю молодежи. Он напомнил, что главной опорой и преимуществом РФ было и остается братство народов.

Шествие молодежи мира состоялось в Сириусе