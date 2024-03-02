Путин официально открыл Всемирный фестиваль молодежи

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин официально дал старт Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ). Об этом пишет ТАСС.

"Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым", – сказал российский лидер в ходе своего видеообращения к участникам церемонии.

В своем обращении он напомнил, что главой опорой и преимуществом РФ было и остается братство народов. Именно это и помогает стране покорять новые вершины, уверен Путин.

"Многонациональное единство для нас – величайшая ценность, и это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество", – указал он.

Он напомнил, что Россия всегда открыта для диалога, а традиции крепкой семьи, взаимопомощи, служении стране, ответственности за судьбу государства, а также равенства и справедливости разделяет, по его словам, большинство жителей Земли.

"Поэтому беречь, защищать их мы должны сообща, вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей", – указал он.

По его словам, россияне никогда не используют улыбку как "фальшивую маску" и всегда держат слово. Он уверен, что подобная доверительная и дружеская атмосфера будет царить все дни на площадках фестиваля, а зарубежная молодежь получит заряд эмоций и вернется домой с любовью к РФ.

До этого стало известно, что ВФМ начался на территории Сириус с олимпийском парке Сочи. Предполагается, что здесь соберутся 20 тысяч участников из 180 стран мира. По указу российского лидера фестиваль продлится до 7 марта.

Всемирный фестиваль молодежи стартует в Сочи 1 марта