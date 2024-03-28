Весенние обучающие программы для волонтеров стартовали в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ресурсный центр "Мосволонтер" до конца мая организует обучающие тренинги, курсы и инструктажи для начинающих и действующих городских волонтеров. Пройти подготовку могут более 1,5 тысячи москвичей, заявила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, за 10 лет работы центра обучение по его программам прошли свыше 86 тысяч горожан. Специалисты помогли им получить различные навыки, развить управленческие и тренерские компетенции, указала Сергунина. Для участия в весенних занятиях, на которые сейчас открыт набор, нужна предварительная регистрация на сайте "Мосволонтера".

Заммэра отметила, что 13 апреля и 11 мая начинающих городских помощников приглашают на тренинги "Включайся". Участники старше 14 лет получат базовые знания о волонтерской деятельности: им расскажут об истории движения, направлениях, основных принципах, правах и обязанностях. Осенью запланирована публикация онлайн-варианта программы на образовательной платформе проекта.

Также для добровольцев проведут курс "Управляй", ориентированный на лидеров и менеджеров команд. Пройти его могут дети старше 16 лет и взрослые. Слушатели узнают, как управлять волонтерской группой, познакомятся с правилами цифрового этикета и научатся сами проводить инструктажи.

Первый тренинг пройдет 13 апреля, всего до конца весны будут организованы более 30 занятий для тех, кто будет помогать в проведении городских, федеральных и международных мероприятий. В частности, эксперты проведут инструктажи для волонтеров выставки-форума "Россия" и событий, приуроченных ко Дню Победы. Всего до конца этого года будет около 60 подобных встреч.

Ранее сообщалось, что первая школа волонтера культурного наследия откроется в столице, начало занятий – 3 апреля. Первый курс обучения будет длиться до 31 августа, его посвятят изучению реставрационного искусства. Записаться в школу могут жители Москвы старше 18 лет, у которых есть опыт в области сохранения культурного наследия.