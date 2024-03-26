Первая школа волонтера культурного наследия откроется в Москве

Фото: Мосволонтер

Первая школа волонтера культурного наследия откроется в столице. Обучение начнется 3 апреля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что первый образовательный курс продлится до 31 августа, он будет посвящен изучению реставрационного искусства. Пройти обучение могут совершеннолетние москвичи, имеющие опыт в сфере сохранения культурного наследия. Для участия в конкурсном отборе необходимо написать мотивационное письмо на тему "Почему именно я должен стать участником школы волонтера культурного наследия?". Заявки принимаются до 31 марта включительно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Как рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, на протяжении последних четырех лет регулярно организуются мероприятия, в которых участвуют волонтеры. Так, при Мосгорнаследии сформировался волонтерский корпус из 170 человек. Они следят за тем, чтобы таблички с QR-кодами, размещенные на объектах культурного наследия Москвы, оставались в порядке, проводят профилактический уход за монументами, помогают специалистам в обследовании памятников архитектуры, отметил он.

По словам Емельянова, замечен большой интерес среди москвичей к сохранению наследия, поэтому было решено открыть на базе "Мосволонтера" первую школу волонтера культурного наследия. Там горожане овладеют азами реставрации, научатся расчищать камень, металл, восстанавливать утраченные фрагменты, заключил он.

В программу обучения входят лекции и практические занятия. Лекции будут проводиться в главном офисе ресурсного центра "Мосволонтер" по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. В качестве преподавателей выступят действующие художники-реставраторы и сотрудники Государственного научно-исследовательского института реставрации. На занятиях они расскажут о своей профессии и юридических аспектах работы с объектами культурного наследия.

После теоретических занятий для добровольцев проведут практический курс на объектах культурного наследия. Так они смогут закрепить полученные на лекциях знания и отработать профессиональные навыки.

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит подчеркнул, что новая обучающая программа дает возможность волонтерам культуры получить специализированные знания и навыки по реставрационному искусству. После окончания курса сформируют корпус добровольцев с профильной специализацией, которые потом смогут выходить на субботники и помогать московским реставраторам, сказал он и добавил, что сейчас свыше 27,2 тысячи горожан заботятся о библиотеках, музеях и других культурных объектах Москвы.

Кроме того, опыт обучения отметят в личной книжке волонтера, проставят волонтерские часы за практическую помощь, также участники программы получат брендированные блокноты и ручки.

Ранее сообщалось, что более 3,7 тысячи москвичей за два года присоединились к волонтерскому центру "Доброе место". Учреждение работает в Зеленограде. Руководитель центра Юлия Сергеева указала, что в данный момент добровольцы работают над созданием интересных форматов "Добрых выходных", проводя для жителей округа квизы, игры и тренинги.