Москвичам рассказали, как женщины-волонтеры меняют жизнь в городе

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Московские волонтеры проводят экологические и спортивные акции, спасают жизни и собирают сообщества небезразличных людей. Подробнее о волонтерском движении столицы рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Движение сегодня насчитывает более 1,22 миллиона человек, 72,5 процента которых составляют женщины. Как отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, москвички своим примером вдохновляют других присоединиться к движению.

Так, например, Валерия Соколова учится на фельдшера и занимается волонтерством. Девушка признается, что эта деятельность открыла ей новый вектор профессионального развития. С 2021 года она также обучает будущих спасателей-добровольцев.

"Сегодня мы успеваем участвовать в двух направлениях, спасаем жизни, обучаем и вдохновляем новичков. Кроме этого, волонтерство помогает мне лучше понять будущую профессию", — отмечает Валерия.

В свою очередь, биоэколог по образованию Ирина Жасминова является участницей волонтерского московского отделения "РазДельный сбор". Только в 2023 году его представители провели 550 акций в 20 районах столицы и 25 городах Московской области, отправили на переработку более 300 тонн вторсырья, написали 10 экспертных статей, а также организовали шесть экскурсий на перерабатывающие предприятия.

Актриса интерактивного социального театра "Форум" Анна Макарчук поднимает в рамках спектаклей важные темы – профилактика вредных привычек, межнациональные отношения, травля в школе или на работе. В рамках инклюзивного волонтерства Анна помогает людям с инвалидностью на городских культурных площадках.

Ранее стало известно, что волонтеры Москвы с начала работы выставки-форума "Россия" провели почти 90 тысяч смен. Они координируют участников мероприятия, сопровождают гостей, помогают в пресс-центре и выполняют множество других функций".