Собянин: москвичи станут волонтерами Всемирного фестиваля молодежи

Тысяча москвичей поучаствует во Всемирном фестиваля молодежи – 2024 в качестве городских волонтеров, рассказал Сергей Собянин. С 20 февраля волонтеры будут встречать и провожать иностранных участников на фестиваль в "Сириус" через Москву.

Помимо этой работы, 450 волонтеров столицы задействуют на самой площадке фестиваля в Сочи. Туда они отправятся 22 февраля. Уже на месте волонтеры будут работать переводчиками и смогут оказать доврачебную медпомощь.

В качестве участников "Сириус" посетят 700 человек из Москвы. Когда закончится основная программа фестиваля – стартует региональная, которая пройдет и в Москве. В столице волонтеры также встретят иностранных участников и помогут при заселении в гостиницах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.