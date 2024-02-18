Собянин: москвичи станут волонтерами Всемирного фестиваля молодежи

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москвичи станут городскими волонтерами Всемирного фестиваля молодежи – 2024. Они будут встречать и провожать российских добровольцев и иностранных участников на фестиваль в "Сириус" с 20 февраля, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Когда закончатся основные мероприятия фестиваля, начнется региональная программа. Она пройдет и у нас. В столице волонтеры встретят иностранных участников и помогут при заселении в гостиницах", – рассказал он.

По словам мэра, 22 февраля 450 столичных волонтеров отправятся на площадку фестиваля в "Сириусе". Там они помогут с логистикой участников, проверкой билетов и проведением мероприятий. Также волонтеры будут взаимодействовать со СМИ, сопровождать национальные и иностранные делегации, работать переводчиками и оказывать доврачебную медицинскую помощь.

В качестве участников на фестивале побывают 700 москвичей.

В "Сириусе" в виде Главной арки ВДНХ откроется павильон "Москва – молодежная столица России". Здесь заработают лекторий, VR-аттракцион "Полет над Москвой", уличный кинотеатр, интерактивные настольные игры и многое другое.

Ранее сообщалось, что свыше 7,5 тысячи волонтеров привлекут для проведения Игр дружбы. Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге в период с 15 по 29 сентября. Волонтерами могут стать совершеннолетние, которые хорошо знают иностранные языки. Это могут быть иногородние и иностранные кандидаты, уточнил начальник отдела по управлению волонтерами Ренат Каримов.



В "Мосволонтере" рассказали, в каких мероприятиях добровольцы принимают участие