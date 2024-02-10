Более 7,5 тысячи волонтеров привлекут для проведения Игр дружбы

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Свыше 7,5 тысячи волонтеров привлекут для проведения Игр дружбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу выставки-форума "Россия" на ВДНХ, где прошла презентация волонтерской программы.

Всемирные Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в период с 15 по 29 сентября. Волонтерами могут стать совершеннолетние, которые хорошо знают иностранные языки. Это могут быть иногородние и иностранные кандидаты, уточнил начальник отдела по управлению волонтерами Ренат Каримов.

"По 33 дисциплинам будут соревноваться участники со всего мира. Мы планируем, что будет порядка 6 тысяч участников, из которых лишь одна тысяча – это граждане России", – добавил он.

В свою очередь, глава управления волонтерской программы Анастасия Кондрашова рассказала, что у команды был опыт работы на Олимпиаде в Сочи, а также на чемпионатах мира по хоккею и футболу. По ее словам, в организации Игр дружбы будут помогать и иностранные волонтеры.

В октябре прошлого года Владимир Путин постановил организовать международные соревнования "Всемирные игры дружбы" в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Такое решение было принято с целью обеспечить свободный гарантированный доступ российских спортсменов и организаций к международным состязаниям.

Проезд и проживание сделают бесплатным для иностранных участников Игр дружбы, сообщил генеральный директор организационного комитета Алексей Сорокин. Он отметил, что РФ старается привлечь элитных спортсменов из всех федераций.



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