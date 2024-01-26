Участники Всемирных игр дружбы разыграют 283 комплекта наград

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В рамках Всемирных игр дружбы спортсмены разыграют 283 комплекта наград, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"На соревнованиях Всемирных игр дружбы 6 300 спортсменов разыграют 283 комплекта наград, ожидается порядка 2 500 официальных лиц, осуществляется приглашение почетных гостей из иностранных государств", – приводит ТАСС его слова.

В декабре президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что МОК может аннулировать результаты атлетов из РФ на Олимпиаде в Париже в случае их участия в Играх дружбы.

Всемирные Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

Между тем двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков прокомментировал решение ОКР не финансировать атлетов, которые решили выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. По его словам, такая мера имеет основания. К данному решению пришел не один человек, а команда, отметил он.



Глава ОКР сообщил, что российские спортсмены не выступят на Азиатских играх