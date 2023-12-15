Поздняков заявил, что участники Олимпиады из РФ не смогут выступить на Играх дружбы

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Международный олимпийский комитет (МОК) может аннулировать результаты атлетов из РФ на Олимпиаде в Париже в случае их участия в Играх дружбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

"Мы прекрасно знаем, что готовятся Игры дружбы и Игры БРИКС и другие форматы. С моей точки зрения, если спортсмен примет участие в Олимпийских играх, то он абсолютно точно не сможет принять участие в Играх дружбы. А если он примет участие, то его результат на Олимпийских играх будет аннулирован", – сказал он.

По словам Позднякова, ОКР следует восстановить в качестве полноправного участника олимпийского движения. Он призвал вернуться на путь, заданный его основателем бароном Пьером де Кубертеном.

Вместе с тем президент комитета указал, что спортсмены, которые примут участие в летней Олимпиаде 2024 года, не смогут присоединиться к Играм дружбы. В противном случае их олимпийский результат будет аннулирован, поделился Поздняков.

Всемирные Игры дружбы должны состояться в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября следующего года.

Между тем двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков прокомментировал решение ОКР не финансировать атлетов, которые решили выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. По его словам, такая мера имеет основания. К данному решению пришел не один человек, а команда, отметил он.

"Наверняка есть план, стратегия. И развивать Игры дружбы мне сегодня кажется более перспективным, чем ехать на Олимпиаду, где нас не ждут. А Олимпийские игры без наших спортсменов – это не Олимпиада, а какое-то первенство области", – цитирует Голоцуцкова "Газета.ру".

Он добавил, что поддерживает решение ОКР, напомнив, что российских атлетов за границей пытаются ущемить и указать на их место.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до ОИ-2024. Однако мера распространится на отдельных нейтральных лиц, прошедших квалификацию. В список попали восемь атлетов из РФ.

Днем ранее Владимир Путин призвал изучить условия допуска российских спортсменов на ОИ. Комментируя заявление президента, министр спорта РФ Олег Матыцин обратил внимание, что вопросов об участии РФ в соревнованиях много. Он уточнил, что Путин четко обосновал задачу.