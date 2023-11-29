Глава ОКР призвал МОК отменить санкции в отношении российских спортсменов

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Международный олимпийский комитет должен исправить ошибку и отменить незаконные и несправедливые санкции в отношении российских спортсменов. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, передает ТАСС.

"Мы от МОК ждем одного единственного правильного решения – исправить собственную ошибку, совершенную в феврале прошлого года, которая связана с незаконными, несправедливыми и нечестными санкциями в отношении российских спортсменов", – сообщил Поздняков.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили защитой честности глобальных спортивных соревнований.

В январе 2023 года МОК рекомендовал допустить к Олимпийским играм россиян, которые не поддерживают спецоперацию, но только в нейтральном статусе. При этом тех спортсменов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендовалось отстранить от участия.

Позднее Владимир Путин заявил, что запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне является этнической дискриминацией. Президент РФ отметил, что состязания стали инструментом политического давления.

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