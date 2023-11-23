Российские спортсмены могут поехать на юношескую Олимпиаду 2026 года – ОКР

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Российские спортсмены могут поучаствовать в юношеских Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Сенегале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Владимира Сенглеева.

Он подчеркнул, что спортсмены могут претендовать в Играх на призовые места.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) решил, что не допустит спортсменов из России до юношеских Олимпийских игр 2024 года. Они должны пройти с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо (Южная Корея).

Позднее Владимир Путин заявил, что запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне является этнической дискриминацией. Президент РФ отметил, что состязания стали инструментом политического давления.

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