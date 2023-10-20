В МОК ответили на слова Путина об этнической дискриминации россиян

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Международный олимпийский комитет (МОК) не согласился со словами Владимира Путина о том, что выдвинутые организацией рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе являются дискриминацией по этническому признаку, сообщает ТАСС.

В МОК подчеркнули, что участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является неотъемлемым правом человека и недавняя поправка к Олимпийской хартии никак не связана с данной юридической категорией.

Отмечается, что строгие условия, которые МОК определил в своих рекомендациях международным федерациям для участия отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, соответствуют Олимпийской хартии.

"Они являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии. Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией", – говорится в сообщении.

Накануне Владимир Путин заявил, что запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне является этнической дискриминацией. Президент РФ отметил, что состязания стали инструментом политического давления.

Путин сделал акцент на том, что такие подходы противоречат самой природе спорта. Глава государства обратил внимание, что в настоящее время международное спортивное движение проходит проверку на сплоченность и верность олимпийским принципам солидарности, равноправия и честной борьбы.

Международный олимпийский комитет решил, что не допустит спортсменов из России до юношеских Олимпийских игр 2024 года.

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