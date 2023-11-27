Олимпийское собрание пройдет 15 декабря – СМИ

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Ежегодное Олимпийское собрание состоится 15 декабря в здании Олимпийского комитета России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что Олимпийское собрание – это высший орган Олимпийского комитета РФ, общее собрание его членов. Его проводят не реже одного раза в год.

Участниками собрания с правом голоса являются представители от членов ОКР – юридических лиц, которые выдвинуты для участия в Олимпийском собрании в порядке, установленном членом ОКР, а также физические лица – члены Международного олимпийского комитета (МОК), почетные члены МОК, являющиеся гражданами России.

Ранее генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев заявил, что российские спортсмены могут поучаствовать в юношеских Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Сенегале. Он подчеркнул, что спортсмены могут претендовать в Играх на призовые места.

До этого МОК решил, что не допустит спортсменов из России до юношеских Олимпийских игр 2024 года. Они должны пройти с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо в Южной Корее.

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