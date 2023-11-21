21 ноября, 21:24Спорт
В МОК заявили о преждевременности возможных санкций против участников Игр дружбы
Фото: ТАСС/АР/Rafiq Maqbool
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о преждевременности возможных санкций против участников Игр дружбы, которые пройдут в России в 2024 году.
"Преждевременно говорить о последствиях, все вопросы остаются открытыми", – уточнил он.
По его словам, факт проведения Игр все еще якобы является гипотетическим, заявил Бах, отвечая на вопрос журналистов о возможных последствиях для иностранных атлетов в случае их участия в Играх дружбы.
Ранее представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) высказал обеспокоенность организации Играми дружбы с точки зрения антидопинговой системы.
До этого стало известно, что МОК призвал национальные комитеты игнорировать Всемирные игры дружбы.
Международный турнир по спортивной борьбе завершится в Москве 3 ноября