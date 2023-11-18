В WADA заявили, что не будут расширять санкции в отношении РУСАДА

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует вводить дополнительные санкции в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора WADA Оливье Ниггли.

Как сообщил Ниггли, решение об этом было принято в сентябре. Оно связано с тем фактом, что законодательство в России не соответствует кодексу WADA.

Помимо этого, он отметил, что рассмотрение апелляции РУСАДА на санкции WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) займет от 6 до 12 месяцев.

"Сейчас дело предано в CAS, оно будет рассмотрено в следующие 6-12 месяцев", – сказал Ниггли.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

Ранее в WADA выразили обеспокоенность в связи с проведением Игр дружбы в России. Гендиректор организации Оливье Ниггли заявил, что эти соревнования вызывают обеспокоенность с точки зрения антидопинговой системы, которая возникает как со стороны государств, так и со стороны спортивного сообщества.