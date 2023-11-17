17 ноября, 17:27Спорт
В WADA выразили обеспокоенность в связи с проведением Игр дружбы в России
Фото: games2024.ru
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспокоено организацией Игр дружбы в России, которые запланированы на 2024 год. С таким заявлением выступил гендиректор организации Оливье Ниггли.
"Мы не знакомы со всеми деталями, но считаем важным обратить внимание на то, что эти соревнования вызывают обеспокоенность с точки зрения антидопинговой системы, которая возникает как со стороны государств, так и со стороны спортивного сообщества", – приводит ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что МОК призвал национальные комитеты игнорировать Всемирные игры дружбы.
В оргкомитете соревнований, комментируя данное заявление, сообщили, что удивлены позицией Международного олимпийского комитета и некоторых его высокопоставленных лиц.
В свою очередь, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что такие рекомендации МОК были ожидаемы. При этом она отметила, что в рамках Всемирных игр дружбы никто не будет просить участников отказаться от своего флага и переодеть форму, как это делают в отношении спортсменов из РФ.
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