Винер назвала ожидаемым призыв МОК игнорировать Игры дружбы

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Следовало ожидать, что Международный олимпийский комитет выступит с призывом игнорировать Всемирные игры дружбы, заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации", – приводит ТАСС ее слова.

Винер подчеркнула, что в рамках Всемирных игр дружбы никто не будет просить участников отказаться от своего флага и переодеть форму, как это делают сейчас в отношении спортсменов из РФ.

Ранее стало известно, что МОК призвал национальные комитеты игнорировать Всемирные игры дружбы, которые планируется провести в России в следующем году.

В октябре Владимир Путин постановил организовать международные соревнования "Всемирные игры дружбы" в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Такое решение было принято с целью обеспечить свободный гарантированный доступ российских спортсменов и организаций к международным соревнованиям.

Проезд и проживание сделают бесплатным для иностранных участников Игр дружбы, сообщал генеральный директор организационного комитета Алексей Сорокин. Он отмечал, что РФ старается привлечь элитных спортсменов из всех федераций.



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