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15 ноября, 11:11

Спорт

В МОК призвали национальные комитеты не участвовать в Играх дружбы

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Международный олимпийский комитет призвал национальные комитеты игнорировать Всемирные игры дружбы, которые планируется провести в России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как отметили в МОК, соревнования якобы мешают "сохранить независимость и автономность спорта".

Состязания в рамках Всемирных игр дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в следующем году.

Ранее Международный олимпийский комитет решил, что не допустит спортсменов из России до юношеских Олимпийских игр 2024 года.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне является этнической дискриминацией. Президент РФ отметил, что состязания стали инструментом политического давления.

Путин назвал отстранение России от международных соревнований дискриминацией

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