Норвежский биатлонист признался, что ждет возвращения россиян на турниры

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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален выразил надежду на скорое возвращение спортсменов из РФ и Белоруссии к турнирам Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на норвежские СМИ.

"Я надеюсь, что боевые действия закончатся как можно скорее, все вернется на круги своя и у российских и белорусских биатлонистов вновь появится возможность участвовать в соревнованиях", – высказался он.

Спортсмен обратил внимание, что сейчас большинство поддерживает позицию IBU. Союз выступает за отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на международном уровне. И здесь не стоит ждать каких-либо изменений до завершения спецоперации на Украине, объяснил Бьорндален.

В марте глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявлял, что россияне и белорусы не должны участвовать в международных соревнованиях по командным видам спорта.

Позднее он призвал вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования, но в нейтральном статусе.

В свою очередь, президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонисты могут уволиться из силовых структур, если это станет единственным препятствием для их участия в международных соревнованиях.



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