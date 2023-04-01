Латыпов стал победителем масс-старта на чемпионате России по биатлону

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу на чемпионате России, который состоялся в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен смог преодолеть дистанцию в 15 километров за 36 минут 54,2 секунды, однако он промахнулся два раза на четырех огневых рубежах. Второе место занял белорусский биатлонист Антон Смольский, который отстал от победителя на 15,4 секунды и допустил 3 промаха. Брозу завоевал Никита Поршнев с 3 промахами и отставанием в 23,9 секунды.

Карим Хилили пришел шестым, Матвей Елисеев занял седьмое место, а Антон Бабиков встал на 10 место.

Чемпионат РФ по биатлону подойдет к концу 2 апреля, его завершат женский масс-старт и мужская эстафета.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях по командным видам спорта, при этом вопрос допуска России на Олимпиаду в Париже должны решать континентальные федерации.

Он отметил, что в первый день консультаций по данному вопросу в Лозанне большинство присутствующих выступили за то, чтобы спортсмены могли участвовать в соревнованиях.

Олимпийский чемпион Мартен Фуркад выступил за допуск России к ОИ-2024

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