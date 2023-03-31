Болельщикам и теннисистам запретят демонстрировать флаг России на турнирах Великобритании

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Болельщики и теннисисты не смогут демонстрировать флаги России и Белоруссии на турнирах, которые организованы Ассоциацией лаун-тенниса Великобритании (LTA), говорится на сайте организации.

В Ассоциации отмечают, что на турнирах будет действовать политика нулевой терпимости к любым флагам, символам или другим действиям в поддержку России, Белоруссии или спецоперации на Украине со стороны любого лица на площадках.

Ранее сообщалось, что теннисистов из России и Белоруссии допустят до Уимблдонского турнира, но в нейтральном статусе. Им нельзя будет публично поддерживать спецоперацию на Украине, получать финансирование от стран и иметь в качестве спонсоров российские и белорусские госкомпании. В 2022 году спортсменов отстранили от участия из-за спецоперации.

Кроме того, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Исполком рассмотрит вопрос о допуске россиян и белорусов к международным турнирам, включая Олимпиаду-2024 в Париже, 28 марта.

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