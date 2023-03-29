Майгуров заявил, что биатлонисты могут уволиться из силовых структур ради соревнований

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские биатлонисты могут уволиться из силовых структур, если это станет единственным препятствием для их участия в международных соревнованиях, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК. У нас будет общая позиция со стороны всех спортивных федераций. Диалог продолжится, решения, принятые МОК, сделаны благодаря тихой дипломатии со стороны Олимпийского комитета России и Минспорта", – отметил биатлонист.

Он добавил, что российский союз общался с руководством Международного союза по телефону накануне чемпионата мира. От российской стороны поступило предложение посетить соревнования с белорусскими спортсмениами, но представители из международного союза отказались.

Майгуров выразил надежду на то, что сейчас диалог на фоне всего произошедшего будет вновь возобновлен.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявлял, что россияне и белорусы не должны участвовать в международных соревнованиях по командным видам спорта. Президент МОК рассказал, что в первый день консультаций по этому вопросу в Лозанне большинство присутствующих выступили за то, чтобы спортсмены могли участвовать в состязаниях.

После Бах призвал вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования, но в нейтральном статусе. По его словам, спортсмены участвуют в некоторых международных соревнованиях и не было ни одного инцидента с безопасностью мероприятий. Он напомнил о действии запрета на демонстрацию флагов и гимнов РФ и Белоруссии в рамках спортивных состязаний.



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