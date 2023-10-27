27 октября, 19:02Спорт
Футбол не войдет в программу Игр дружбы
Фото: 123RF/vitold3212
Футбол не войдет в программу Всемирных игр дружбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу оргкомитета Алексея Сорокина.
Во время презентации в Госдуме он объяснил, что полноценный турнир в настоящее время организовать в РФ невозможно по ряду причин, несмотря на проведение в 2018 году чемпионата мира. Сорокин упомянул ситуацию в Союзе европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.
Ранее Владимир Путин указом постановил организовать международные соревнования "Всемирные игры дружбы" в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Такое решение было принято с целью обеспечить свободный гарантированный доступ российских спортсменов и организаций к международным соревнованиям.
Проезд и проживание сделают бесплатным для иностранных участников Игр дружбы, сообщал Сорокин. Он отмечал, что РФ старается привлечь элитных спортсменов из всех федераций.
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