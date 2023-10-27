Футбол не войдет в программу Игр дружбы

Фото: 123RF/vitold3212

Футбол не войдет в программу Всемирных игр дружбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу оргкомитета Алексея Сорокина.

Во время презентации в Госдуме он объяснил, что полноценный турнир в настоящее время организовать в РФ невозможно по ряду причин, несмотря на проведение в 2018 году чемпионата мира. Сорокин упомянул ситуацию в Союзе европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Ранее Владимир Путин указом постановил организовать международные соревнования "Всемирные игры дружбы" в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Такое решение было принято с целью обеспечить свободный гарантированный доступ российских спортсменов и организаций к международным соревнованиям.

Проезд и проживание сделают бесплатным для иностранных участников Игр дружбы, сообщал Сорокин. Он отмечал, что РФ старается привлечь элитных спортсменов из всех федераций.

Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в матче в Москве