Минспорт РФ предложил провести часть Игр дружбы в Минске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Минспорт России предложил провести часть соревновательной программы Игр дружбы в Минске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина.

По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы Минск был одним из партнеров проекта. Вопрос находится на рассмотрении.

"Наши предложения сформулированы руководителям правительства, в дальнейшем внесем на утверждения президентам наших стран", – подчеркнул он на расширенном заседании коллегий министерства спорта РФ и министерства спорта и туризма Белоруссии на форуме "Россия – спортивная держава".

Между тем министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук сообщил, что белорусских спортсменов допустили до участия во Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта.

Он уточнил, что изначально соревнования должны были пройти только в рамках РФ. Их проведут с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России.

Ранее Владимир Путин указом постановил организовать международные соревнования "Всемирные игры дружбы" в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Такое решение было принято с целью обеспечить свободный гарантированный доступ российских спортсменов и организаций к международным соревнованиям.

Проезд и проживание сделают бесплатным для иностранных участников Игр дружбы, сообщил генеральный директор организационного комитета Игр дружбы Алексей Сорокин. Он отметил, что РФ старается привлечь элитных спортсменов из всех федераций.

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