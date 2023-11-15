В оргкомитете Игр дружбы заявили, что никогда не стремились к противостоянию с МОК

Фото: games2024.ru

Организационный комитет Всемирных игр дружбы никогда не стремился к созданию соревнований, которые могли бы создать условия для конкуренции с Олимпийскими играми. Об этом ТАСС заявили в оргкомитете.

До этого Международный олимпийский комитет (МОК) призвал страны проигнорировать приглашение к участию в Играх дружбы в России. Их проведение запланировано на 2024 год.

В оргкомитете, комментируя подобные заявления, сообщили, что удивлены позицией МОК и некоторых его высокопоставленных лиц.

"Нашей целью никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению", – заявили там.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на позицию МОК ранее заявил, что Россия с ней не согласна. Он также отметил, что комитет не имеет монополии на спортивный мир и соревнования будут организованы и без его участия.



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