Песков отреагировал на призыв МОК игнорировать Игры дружбы

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У Международного олимпийского комитета нет монополии на спортивный мир, соревнования могут проходить и без него, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв МОК к национальным комитетам игнорировать Всемирные игры дружбы.

"В аббревиатуре МОК буква "М" не означает "монополию" на спортивный мир. Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран, форматы проведения соревнований могут быть разные, разные страны могут их инициировать", – высказался он.

Песков подчеркнул, что российская сторона категорически не согласна с позицией МОК в отношении российских спортсменов. Контакты с целью урегулирования данного вопроса будут продолжены, резюмировал он.

Депутат и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в свою очередь, заявила, что РФ и не планировала приглашать национальные олимпийские комитеты на Игры дружбы. Об этом сообщает News.ru.

"Мы пригласим участвовать на высочайшем уровне страны, спортсменов, а не национальные олимпийские комитеты. Они не могут нам запретить эти Игры, это не в их компетенции", – добавила она.

Парламентарий напомнила, что НОК отправляют свои команды на Олимпийские игры. Они не имеют отношения к Играм дружбы, подчеркнула Журова.

По ее мнению, МОК просто недоволен тем, что РФ проводит свои масштабные состязания, поскольку воспринимает их как угрозу Олимпийским играм. Однако такой угрозы нет, никто не предлагает прекратить проводить Олимпиаду, заверила депутат.

Журова обратила внимание, что международная организация не выступает с заявлениями в адрес НХЛ, когда лига не отпускает хоккеистов на Олимпийские игры. При этом, по ее словам, когда речь заходит о РФ, МОК начинает отправлять письма.

Ранее стало известно, что МОК призвал национальные комитеты игнорировать Всемирные игры дружбы, которые планируется провести в России в следующем году.

В свою очередь, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что такие рекомендации МОК были ожидаемы. При этом она отметила, что в рамках Всемирных игр дружбы никто не будет просить участников отказаться от своего флага и переодеть форму, как это делают сейчас в отношении спортсменов из РФ.



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