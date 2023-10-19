Путин заявил, что корыстное использование международного спорта со временем закончится

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Владимир Путин убежден, что использование международного спорта в корыстных целях определенных групп когда-нибудь закончится. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта в рамках форума "Россия – спортивная держава".

"Сейчас его используют для того, чтобы продвигать узкокорыстные политические интересы. Это пройдет, 100%. Эта пена слетит. Время нужно, конечно", – указал президент.

Он заявил, что не нужно замыкаться на форматы, которые были когда-то захвачены людьми при попустительстве России. Ведь сегодня эти лица пользуются монополией и извращают дух спортивных международных соревнований, подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне является этнической дискриминацией. Президент РФ отметил, что состязания стали инструментом политического давления.

Ранее Международный олимпийский комитет решил, что не допустит спортсменов из России до юношеских Олимпийских игр 2024 года.

РФ продолжит поддерживать своих спортсменов из-за ограничения их прав – Путин