Высказывания МОК показывают его попытку вмешаться в дела суверенных стран – Захарова

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Высказывания Международного олимпийского комитета (МОК) с призывом к национальным олимпийским комитетам не допускать иностранных спортсменов до Всемирных игр дружбы в РФ в 2024 году демонстрируют поддержку организацией незаконных санкций в отношении российских атлетов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

"Организация, некогда призванная содействовать развитию спортивного сотрудничества во всем мире, с подачи его западных спонсоров пытается в нарушение мандата вмешиваться во внутренние дела суверенных государств", – добавила она.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что организацией масштабных мероприятий в России занимается только руководство страны и ее заинтересованная общественность.

Ранее стало известно, что МОК призвал национальные комитеты игнорировать Всемирные игры дружбы, которые планируется провести в России в следующем году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на позицию МОК заявил, что Россия с ней не согласна. Он также отметил, что комитет не имеет монополии на спортивный мир и соревнования будут организованы и без его участия.

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