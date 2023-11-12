Президент ОКР заявил, что решение CAS по делу Валиевой не будет справедливым

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Продление слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой не окажет влияния на итоговое решение, однако уверенности в справедливости вердикта нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова.

"Верю ли я в положительное решение? Как человек я всегда верю в идеалы и справедливость. Но большой вопрос, получим ли мы эту справедливость в решении CAS", – отметил он.

17-летняя фигуристка Камила Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года. При этом результаты были опубликованы только в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Камила Валиева потребовала у Спортивного арбитражного суда (CAS) не аннулировать ее результаты, в частности, вернуть золото за победу на чемпионате России 2022 года.

В конце сентября WADA проинформировало фигуристку проинформировали о положительной допинг-пробе с нарушением.

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