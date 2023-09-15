Фигуристка Валиева потребовала от CAS не аннулировать ее результаты

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Российская фигуристка Камила Валиева потребовала у Спортивного арбитражного суда (CAS) не аннулировать ее результаты, в частности, вернуть золото за победу на чемпионате России 2022 года. Об этом сообщает "Лента.ру".

Известно, что уже утвержден состав арбитров для слушаний. В их числе оказались англичанин Джеймс Дрейк, американец Джеффри Мишкин и француз Мэтью Мезоннев. Заседания по допинговому делу спортсменки запланированы на 26, 27 и 28 сентября. Валиева примет в них участие по видеосвязи.

В беседе с "Газетой.ру" руководитель спортивной практики агентства "Клевер Консалт" Анна Анцелиович рассказала, сможет ли фигуристка оспорить решение суда, если оно окажется для нее неблагоприятным. По словам юриста, ставку можно сделать на отсутствие у CAS компетенции расследовать дело.

"Решение CAS является окончательным и обязательным для обеих сторон. <...> Единственная возможность оспорить решение, <...> если нарушены чьи-то права. И если сторона Камилы сомневается в компетенции CAS, это дает возможность пойти в Верховный суд Швейцарии", – объяснила Анцелиович.

Она добавила, что CAS зарегистрирован в Швейцарии, а значит, Верховный суд только этой страны может рассматривать его дела. Однако речь идет о рассмотрении только с точки зрения процессуальных отступлений, а не по существу.

В феврале прошлого года российские фигуристы выиграли в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Однако во время награждения произошла задержка. Проблемы возникли с допинг-тестом Валиевой от 25 декабря 2021 года – в нем нашли допинг.

На этом фоне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало от CAS дисквалифицировать россиянку на четыре года, а также аннулировать все ее результаты за период с 25 декабря 2021 года.

В январе этого года случай с Валиевой рассмотрели в РУСАДА. Агентство не признало вины или халатности спортсменки в данном инциденте, но при этом аннулировало ее победу на чемпионате России 2022 года. В WADA выразили беспокойство в связи с данным решением.



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