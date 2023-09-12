Бывшую первую ракетку мира дисквалифицировали за допинг

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Теннисистку из Румынии Симону Халеп отстранили от соревнований из-за допинга. Об этом сказано на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

31-летнюю теннисистку дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения продлится до 6 октября 2026 года.

По информации ITIA, Халеп в августе в ходе выступления на US Open-2022 cдала пробу, в которой нашли запрещенное вещество роксадустат. В сентябре 2022 года теннисистка сообщила о досрочном завершении сезона из-за операции на носу, а уже в октябре того же года появилась информация о положительной пробе А. Потом спортсменка потребовала вскрыть пробу Б.

Теннисистка имеет уже 24 титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе и победы на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне. В сезоне 2017/18 она лидировала в рейтинге WTA. На данный момент Халеп расположена на девятой строчке в списке лучших теннисисток мира.

Ранее российский волейболист клуба "Ярославич" Александр Кимеров признался в нарушении антидопинговых правил, его дисквалифицировали на два года.

Санкции в отношении Кимерова начали действовать с 9 декабря 2022 года. Дисквалификация спортсмена продлится до 8 декабря 2024 года.

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