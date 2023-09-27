РУСАДА изучит заявление фигуриста Чжоу о допинге у российских спортсменов

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Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) изучает заявления фигуриста из США Винсента Чжоу, что спортсмены из России употребляют запрещенные вещества. Об этом во время круглого стола в Госдуме сообщила гендиректор агентства Вероника Логинова, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас агентство изучает первоисточник, где было размещено интервью спортсмена, а также само высказывание Чжоу. После этого, как утверждает Логинова, будет вынесено решение о возможных шагах.

"Мы хотим разобраться, во-первых, нарушали ли наши фигуристы антидопинговые правила и кто нарушал, во-вторых, подтвердить или опровергнуть доводы фигуриста в этом заявлении", – добавила гендиректор РУСАДА.

До этого 22-летний Винсент Чжоу, комментируя расследование в отношении фигуристки Камилы Валиевой, рассказал сайту движения спортсменов Global Athlete, что среди других членов сборной России широко распространен допинг.

Ранее сообщалось, что слушания между ISU, Российским антидопинговым агентством, Всемирным антидопинговым агентством и Камилой Валиевой состоятся в Спортивном арбитражном суде 26, 27 и 28 сентября. 29 сентября назначен резервным днем.

17-летняя фигуристка Камила Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года. При этом результаты были опубликованы только в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Камила Валиева потребовала у Спортивного арбитражного суда (CAS) не аннулировать ее результаты, в частности, вернуть золото за победу на чемпионате России 2022 года.

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