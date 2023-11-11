WADA на повторных слушаниях в CAS вновь настояло на четырехлетней дисквалификации Валиевой

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Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) на повторных слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжили настаивать на четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в пятницу завершились слушания по делу Камилы Валиевой. Как отметили в организации, решение коллегии арбитров будет вынесено в январе 2024 года.

"Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине", – заявили в WADA.

17-летняя фигуристка Камила Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года. При этом результаты были опубликованы только в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Камила Валиева потребовала у Спортивного арбитражного суда (CAS) не аннулировать ее результаты, в частности, вернуть золото за победу на чемпионате России 2022 года.

В конце сентября WADA проинформировало фигуристку проинформировали о положительной допинг-пробе с нарушением.