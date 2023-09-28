Слушания по делу Камилы Валиевой в CAS отложены до 9–10 ноября

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Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой отложены до 9–10 ноября. Об этом заявили в пресс-службе суда.

"После представления сторонами доказательств комиссия распорядилась представить дополнительную документацию, а также дать сторонам возможность рассмотреть ее", – сказано в сообщении CAS.

После завершения процедуры по предоставлению доказательств 9–10 ноября комиссия выслушает итоговое представление сторон, а также обсудит и подготовит решение суда.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что все равно настаивает на четырехлетней дисквалификации Валиевой после переноса слушаний. Свое обращение они направили в CAS.

"Как и на всех этапах, мы будем продолжать добиваться скорейшего разрешения этих разбирательств. Утверждаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсмена "нет вины или халатности", был неверным", – отметили в WADA.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), в свою очередь, заявила, что они, возможно, перенесут выступление Валиевой на Гран-при России.

"Если будут объективные причины, требующие переноса, ФФККР примет соответствующее решение", – рассказал ТАСС гендиректор федерации Александр Коган.

Фигуристка должна выступить в Казани (10–13 ноября) и Москве (24–27 ноября) на этапах Гран-при России по итогам распределения.

Слушания между ISU, Российским антидопинговым агентством, Всемирным антидопинговым агентством и Камилой Валиевой состоялись в Спортивном арбитражном суде 26, 27 и 28 сентября. 29 сентября был назначен резервным днем.

17-летняя фигуристка Камила Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года. При этом результаты были опубликованы только в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Камила Валиева потребовала у Спортивного арбитражного суда (CAS) не аннулировать ее результаты, в частности, вернуть золото за победу на чемпионате России 2022 года.

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