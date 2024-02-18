В 2024 году в Москве приведут в порядок почти 1,7 тыс дворов – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжаются работы по приведению в порядок дворов, подъездов, а также территорий объектов образования. Они проводятся с учетом пожеланий жителей. Подробнее об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в этом году запланированы работы по благоустройству почти 1700 дворов, 121 территории объектов образования и более 14 700 подъездов.

В прошлом году, по словам Собянина, в Москве было обновлено более 13 тысяч подъездов, 1708 дворов и внутриквартальных проездов, а также 167 территорий объектов образования.

Ранее стало известно, что более 15 тысяч новых фонарей установили в столичных дворах в прошлом году. Больше всего фонарей появилось в ТиНАО (почти 2 тысячи), ЗАО (около 1,9 тысячи) и ЮАО (свыше 1,5 тысячи). При установке новых опор освещения используются энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, также они отличаются теплым белым светом.

До этого Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году. По словам мэра, в столице удалось благоустроить свыше двух тысяч дворов, парков и других территорий.