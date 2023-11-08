Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москва является мировым лидером по темпу улучшения городской среды, отметил Сергей Собянин. В своем телеграм-канале градоначальник подвел итоги работ по благоустройству, которые были проделаны в этом году.

По словам мэра, в столице удалось благоустроить свыше двух тысяч дворов, парков и других территорий. При этом Собянин уточнил, что 90% – это проекты, реализованные в рамках программы "Мой район".

"Среди знаковых проектов – благоустройство 16 Марьинских прудов, Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр, улиц и территорий вокруг МГТУ им. Н. Э. Баумана, Южного речного вокзала, Ленинского проспекта от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, Цветного бульвара", – перечислил он.

Кроме того, около Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе обустроили комфортное пространство, а в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки открыли новую прогулочную зону, напомнил Собянин.

Также в этом году были проведены работы по обновлению территорий трех участков парка "Яуза", парка 40-летия ВЛКСМ, парка в пойме реки Жужи и Московского дворца пионеров, резюмировал градоначальник.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что территория возле станции столичного метрополитена "Физтех", где ведутся работы по благоустройству, готова на 60%. Там отметили, что основная цель проекта заключается в организации удобных подходов и подъездов к станции.

На сегодняшний день специалисты убрали под землю воздушные провода, проложили системы водостока, расширили тротуары, обустроили новые, сделали пешеходные аллеи, смонтировали современные остановки, обновили асфальт, увеличили число парковочных мест, а также создали общественное пространство на пустующей территории около дублера Дмитровского шоссе.



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