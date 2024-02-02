Собянин подписал документ о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, которые проживают в Севастополе, по традиции получат от правительства Москвы материальную помощь ко Дню Победы 9 мая. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Выплату в связи с 79-й годовщиной Победы получат свыше 1 700 севастопольцев, жителей города-побратима Москвы. В этот раз размер выплаты составит 6 тысяч рублей, включая оплату почтовых услуг.

Аналогичное решение по выплатам столичным ветеранам войны и труженикам тыла власти планируют принять уже в ближайшее время, подчеркнули в пресс-службе.

В прошлом году, в связи с 78-й годовщиной Победы, мэр Москвы также назначил московским ветеранам и труженикам тыла материальную помощь. Выплаты достигли 50 тысяч ветеранов, а их размер составил от 10 до 25 тысяч рублей.

Летом 2023 года Минтруд РФ подготовил законопроекты о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей россиянам, которые были награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Общее количество получателей, согласно пояснительной записке к документу, превышает 62 тысячи человек.



Между тем в конце года депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ежегодно индексировать ветеранские выплаты ко Дню Победы соразмерно росту инфляции. С 2019 года инвалиды и ветераны ВОВ каждый год к 9 мая получают выплату в виде 10 тысяч рублей. Однако в реальном выражении ценность этой суммы упала на 34%.

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