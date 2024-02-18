Сергей Собянин рассказал, как в Москве развивается спортивная инфраструктура

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2024 году планируется провести ремонтные работы на 56 спортивных объектах в столице. В 2023 году было отремонтировано 52 спортивных объекта. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин напомнил, что в прошлом году был обновлен крупнейший в Европе конноспортивный комплекс "Битца", который принимал Олимпиаду в 1980 году. Также после обновления открылся стадион "Авангард": там появилось подогреваемое футбольное поле, каток и лыжная база. В теплое время года в этом спортивном комплексе работают волейбольная, бадминтонная и баскетбольная площадки, а также зоны воркаута и выполнения норм ГТО. Помимо этого, в прошлом году была завершена модернизация стадиона "Десна" в поселении Первомайском.

Как отметил мэр Москвы, в 2024 году в столице будут комплексно отремонтированы 16 спортивных объектов, в следующем году — еще 19. Все они будут выполнены в новом формате — с комфортными спортивными зонами и зонами ожидания.

В октябре прошлого года Сергей Собянин поручил завершить строительство спорткомплекса "Горизонт" к концу 2024 года. По информации мэра, ввести в эксплуатацию объект должны в начале 2025 года.

До этого стало известно, что спорткомплекс "Максимум" на улице Остафьевской в Южном Бутове готов уже на 30%. Он будет находиться недалеко от станции "Бунинская аллея" столичного метрополитена.