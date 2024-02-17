Движение поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 с 17 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра с 17 по 25 февраля. Интервалы движения будут увеличены, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На Савеловском направлении отменят часть поездов, а некоторые будут следовать только от и до вокзала. Интервалы движения увеличат до 10 минут. У части составов изменится набор остановок.

На Белорусском направлении также отменят ряд поездов, некоторые будут следовать только от и до вокзала. Интервалы движения увеличатся до 15 минут.

По ночам с 17 по 25 февраля закроют путь в область на участке от Савеловского вокзала до станции Фили. Отмечается, что такие ограничения связаны со строительством путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская.

Для поездок в аэропорт пассажиров призвали выбирать автобус № 1 195, который отправляется от станции метро "Ховрино".

Ранее сообщалось, что поезда Казанского и Ленинградского направлений третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) проследуют по измененному графику с 16 по 29 февраля. В указанные даты на МЦД-3 поезда проследуют с 06:00 до 00:00. Диаметральные поезда с 00:00 до 01:00 и с 04:30 до 06:00 выведут из расписания.



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