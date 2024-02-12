Расписание поездов на Казанском и Ленинградском направлениях МЦД-3 изменится с 16 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда Казанского и Ленинградского направлений третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) проследуют по измененному графику с 16 по 29 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В указанные даты на МЦД-3 поезда проследуют с 06:00 до 00:00. Диаметральные поезда с 00:00 до 01:00 и с 04:30 до 06:00 выведут из расписания.

На Ленинградском направлении диаметра часть поездов не будут перевозить пассажиров, у других изменится набор остановок. Интервалы движения составов до Казанского вокзала увеличат до 40 минут. Некоторые поезда проследуют до станции Выхино вместо Казанского вокзала.

На Ленинградском направлении диаметра интервалы движения поездов будут увеличены до получаса с 00:00 до 01:00 и с начала работы до 06:00.

"На время изменений будут по очереди закрывать пути на участке от Электрозаводской до будущей станции Митьково, а также часть путевой инфраструктуры Казанского вокзала", – говорится в сообщении ведомства.

Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных и городских поездов можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайтах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК) и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Митьково станет 39-й станцией МЦД-3. Как сообщил Сергей Собянин, в этому году откроется ее одноименный вокзал. Пассажиры станции смогут бесплатно пересесть на Сокольническую и Большую кольцевую линии метро, а также на наземный транспорт.



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