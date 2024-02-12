На железнодорожной станции Митьково построят подземный пассажирский терминал

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На строящейся железнодорожной станции Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) создадут новую платформу и подземный пассажирский терминал. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство остановочного пункта Митьково позволит обеспечить пересадку на трамвайную линию, а также пешеходную связь пассажиров МЦД-3 до станций "Сокольники" Сокольнической и Большой кольцевой линий метро", – пояснил Бочкарев.

Глава столичного Депстроя Рафик Загрутдитнов отметил, что сейчас уже выполнены работы по устройству монолитного конструктива платформы и подземной части вестибюля. Помимо прочего, специалисты ведут работы по устройству вентиляции, водоснабжения, водоотведения и слаботочных систем.

Более того, рядом со станцией построят деловой комплекс "Митьково". Для развития прилегающей к станции территории утвердили проект планировки на 193 гектара.

До этого в Москве открыли вестибюль на городском вокзале Зеленоград-Крюково МЦД-3. После реконструкции вокзала Зеленоград-Крюково появились лифты и эскалаторы, надземный переход, пассажирские вестибюли, а также стали останавливаться поезда третьего диаметра.



Москвичам рассказали о строительстве станции Митьково МЦД-3