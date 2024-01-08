Собянин рассказал, как новые МЦД улучшили поездки по Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Минувший год стал знаковым для Московских центральных диаметров, сеть которого выросла вдвое, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он напомнил, что в общей сложности на МЦД в 2023 году открыли 13 новых и реконструированных городских вокзалов.

"Теперь наземное метро столицы – это 4 диаметра, 136 станций и более 300 километра путей. Каждые сутки современные поезда МЦД перевозят свыше 1,2 миллиона пассажиров, которые ежедневно экономят до 36 минут", – написал мэр.

Он рассказал, что в августе власти Москвы вместе с ОАО "РЖД" открыли МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", который соединил Зеленоград и подмосковный город Раменское. Это новый сквозной маршрут, который проходит через всю столицу с севера на юго-восток.

Третий диаметр улучшил транспортную доступность более 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья. Рекордный пассажиропоток составляет 443 тысячи поездок в сутки.

К запуску движения реконструировали и главный пересадочный узел Зеленограда. Теперь это станция Зеленоград-Крюково. Она превратилась в современный трехуровневый московский городской вокзал с пассажирским терминалом, островными платформами с навесами на всю длину и широким транзитным подземным переходом, а также интеграционным вестибюлем с выходом к остановкам НГПТ на Крюковской эстакаде.

Помимо поездов МЦД-3 и традиционных пригородных электричек, здесь останавливаются "Сапсаны", которые следуют из Москвы в Санкт-Петербург. Мэр добавил, что всего на третьем диаметре 38 станций, а в будущем откроются еще три московских городских вокзала: Малино, Митьково и Рижская.



В сентябре на транспортной схеме появился еще и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский". Он соединил Апрелевку, Внуково на западе и микрорайон Железнодорожный города Балашиха на востоке.

Собянин подчеркнул, что четвертый диаметр – самый сложный. Строителям необходимо было объединить разрозненные направления Московской железной дороги: Калужское и Нижегородское.

Диаметр протягивается на 86 километров, связывая семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

Кроме того, на нем самое большое число пересадочных станций – более 30 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.



Ранее сообщалось, что специалисты завершили благоустройство территорий возле станции Переделкино четвертого Московского центрального диаметра. Главная задача состояла в улучшении пешеходной и транспортной доступности, создании удобных маршрутов и в обустройстве переходов.

До этого было завершено благоустройство возле городского вокзала Окружная. Необходимость сделать удобные пешеходные маршруты от жилых домов к новому городскому вокзалу, который объединяет одноименные станции метро, МЦК и МЦД-1, появилась в связи с увеличением пассажиропотока.

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